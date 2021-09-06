AGA（江海迦）最近推出新歌《理性與任性之間》以「make peace for yourself」作為主題，希望每個人都接受自己的過去和不完美，她形容這次演繹更是最灑狗血的一次。至於早前AGA參與《聲夢傳奇》出任導師，她大讚三料冠軍炎明熹有心亦有火，更佩服一班年紀輕輕參賽者的抗壓能力。 撰文：杜淑霞 攝影：張詠森AGA搵來林若寧為《理性與任性之間》寫詞，「我同佢講好想寫『make peace for yourself』呢個topic，點樣原諒自己嘅過去，點樣接受一啲不完美，或者擁抱一啲痛嘅感覺，呢個係愛情故事，大家set 個目標一齊去行，但呢對情侶去到目標望番轉頭原來變咗兩個人，因為追目標時自己都改變咗，冇咗當初最重要嘅初心，係咪做錯？有冇後悔？錯失咗啲咩？所以叫《理性與任性之間》。」在監製舒文建議下，今次AGA一改以往唱法，「好似好奇怪去形容，呢次唱法係最灑狗血嘅一首歌，哈哈！過往演繹方法比較平和少少，今次我係個主角，好似講嘢形式去唱，錄呢首歌時好攰，錄完嗰日唔想做任何工作。」同Gigi一個星球早前AGA出任《聲夢傳奇》導師，她笑言有太多蝦碌嘢，「我覺得咁多學員得Gigi（炎明熹）明我講乜，因為大家同一個星球，做導師係一個挑戰，始終我識喺Studio寫，識得演繹同投入情感，但第一次去表達咁多嘢，識做未必識教。」她大讚Gigi不但明白她教導，而且吸收能力超強，「唔同人同佢講嘢都會好似一嚿海綿咁吸得好快，領悟力好高，同埋佢願意去試，嘗試係自信同勇氣嚟，仲要喺賽制裏面，佢好知道自己把聲屬性，以一個10幾歲少女嚟講真係好唔簡單。佢最可取之處，譬如我哋將《命硬》改編嚟唱，而上一集好多人質疑佢咬字，於是我介紹佢畀舒文識，大家喺Studio執咗好耐啲咬字，每句逐隻字執到唱啱為止，其實佢第二日8點要考試，但係佢話唔緊要唱埋先、學埋先，呢個咪係火、個heart囉！去到最後五強絕對唔係僥倖，每個人都努力，但係心理質素同抗壓力令到佢哋行到去最尾，所以好戥佢哋開心。」