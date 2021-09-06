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做完直播乘車離開電視台 74歲北野武遇襲幸無受傷

2021-09-06 列印
■北野武在前晚節目中，曾評論首相繼任人選。
■北野武一直以大膽言論見稱。
■北野武離開TBS電視台時受襲。
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　　74歲日本著名諧星兼導演北野武，前晚於東京港區的TBS電視台工作後離開時，其車子受到一名男子襲擊，幸沒有人受傷。據日本傳媒報道，事發於前晚日本時間11時40分左右，北野武主持直播節目《情報7days》之後，乘車子離開TBS電視台，當車子駛出停車場口，突然有一名男子拿着類似鐵鎚的物體襲擊其車輛，有人見狀立即報警。

　　警察到場後拘捕施襲男子，以違反刀槍法扣留調查，但暫未知施襲者動機。北野武當晚主持的直播節目，當中對日本首相菅義偉將不連任首相，其後的首相人選等作出評論，未知其受襲是否與節目中的言論有關。



　　北野武經常發表對社會諷刺的言論，性格火爆的他，早於1986年曾帶同11名下屬到雜誌《FRIDAY》的辦公室搗亂，被判緩刑兩年。

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