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化身Pink Lady出席首映 Anya飛奔入場接受觀眾鼓掌

2021-09-06 列印
■Anya Taylor-Joy變身Pink Lady非常搶眼。美聯社
■奧斯卡艾薩在紅地氈上錫錫劇中老婆謝茜嘉。路透社
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　　《第78屆威尼斯影展》進入第四天，憑劇集《后翼棄兵》爆紅的25歲美國女星Anya Taylor-Joy出席新作《蘇豪的最後一夜》首映。Anya化身「迷人Pink Lady」現身，非常搶眼。該片由英國導演Edgar Wright執導，Anya在劇中與英國男星Matt Smith合演，二人更傳出緋聞。在首映上該片播完後，觀眾反應極佳，全場站立拍掌約5分鐘，導演Edgar與Matt起身致謝，但Anya卻突然失蹤，到觀眾拍掌約1分鐘之後，Anya才突然從戲院門口奔跑入場，場面搞笑。

　　除了電影之外，HBO劇集《Scenes From A Marriage》亦在威尼斯舉行宣傳活動，男女主角奧斯卡艾薩及謝茜嘉卓婷行紅地氈。二人在劇中扮演夫妻，雖然私生活上各自已婚，但在紅地氈上亦交足戲扮恩愛，抱抱之餘奧斯卡又錫錫謝茜嘉面珠。



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