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王浩信陳自瑤激罕同場 結伴賀周勵淇42歲牛一

2021-09-06 列印
■陳自瑤與王浩信（紅圈示）難得同場出現。
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　　陳自瑤（Yoyo）同王浩信結婚10年，育有9歲寶貝女王靖喬，但卻不時傳婚變。上周Yoyo踏入40歲生日當晚，穿上火紅色大露背晚裝在酒店慶生，更收到巨型紅玫瑰花束，但卻未見王浩信蹤影。不過，在日前周勵淇（Niki）的生日會上，兩公婆竟然罕有合體現身。

　　上月30日是Niki的42歲生日，日前她約埋大班朋友開生日party，當中有蔡一智、李丞責等，而王浩信同Yoyo兩公婆更合體出席，十分畀面。在大合照中，王浩信同Yoyo雖然分開企，但都笑得非常燦爛，而壽星女Niki更獲老公傅程鵬送上大束鮮花。



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