姚焯菲出活動不停「放蚊」 周柏豪拍水底戲全身出疹

姚焯菲（Chantel）、鍾柔美（Yumi）和周柏豪昨出席活動，不過Chantel面帶倦容而不停放蚊（打呵欠），又一度被台上點名叫台下的她不要傾偈！Chantel解釋因來會場時在車上睡着一會，尚未「回魂」，並非太累，至於被指傾偈則是正跟Yumi談有關籃球的話題，沒有因此感到尷尬。而近期忙拍《旁觀者》的柏豪透露日前拍一場水底重頭戲病倒，「雖然我熟水性，但因有幽閉恐懼症，落到水底甚麼都做不到，加上太驚恐，全身出風癩及紅疹，隔了一天到醫院求診，要打針食藥及用類固醇，並因脫水瘦了6、7磅。」柏豪認為可能與小時候經歷過困(車立)、「焗親」有關，試過在港鐵車廂內也會病發。