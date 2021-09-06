﻿多謝阿儀 《造星IV》入唔到圍 「巨胸黃智雯」姚琰欣 減20磅縮胸選亞姐

亞姐今年爆出極品參賽者薛影儀，獲網民推為「女神」即被亞視羅致成為「亞視一姐」，令沉寂多時的亞姐即時升溫，入圍大熱佳麗7號「巨胸黃智雯」姚琰欣（Bonnie）亦認為阿儀幫手炒熱亞姐。向來憑36E走性感路線的Bonnie，其實一心想參加《全民造星IV》，更為比賽激減20多磅，不惜大胸縮水變35D，但面試失敗轉戰亞姐，Bonnie話對於在亞姐能否攞獎唔緊要，只想靠選美成功轉型，唔使單靠行性感發展。出名身材好的Bonnie，毅然參加比賽就是不想只行性感，「我被定型係性感，拍嘅戲都係性感，所有人打嚟第一句，做咩角色呀？性感親熱戲，每次收到呢啲call，由好興奮到又係拍呢啲呀！所以我諗住參加亞姐、《造星》令到人覺得我有其他嘅一面，唔係淨係搵我拍啲好性感，或者要裸露嘅戲。」想攞「完美體態獎」Bonnie半年前已積極減肥打算參加《全民造星IV》，更搵埋好姊妹黃榕做伴齊練舞學唱歌，可惜她以黎明的《我的親愛》和跳Black Pink歌曲參加面試未能入圍，不過她不像黃榕失望到爆喊，「都預咗自己未必會入圍，面試完起碼有個經驗，再有咁樣嘅面試會冇咁緊張。」之後她不想浪費勁fit狀況轉戰亞姐。對於未能入圍亞姐的阿儀搶盡風頭，Bonnie作為參賽佳麗覺得是好事，「阿儀帶動咗個節目，因為大家都知阿儀係亞姐，所以覺得佢係幫咗亞姐多咗人睇。」至於參賽信心，她反而不睇重獎項，「我係抱住學習同埋攞經驗心態，攞唔攞獎唔緊要，贏咗自己就OK，我未參加過選美比賽，有獎就當多一個名銜，我最想攞『完美體態獎』。（上圍勁有幫助？）上圍評判未必會睇，反而覺得咁勁覺得你係專登要咁性感，同埋其他佳麗都有豐滿嘅，唔係淨係我，雖然我係最豐滿一個。」決賽前減多10磅講到身材，Bonnie明顯比之前瘦了兩個碼，她為參賽用兩個月由65kg地獄式減至54kg，體脂比例更由30%減至20%，成功踢走20多磅肥肉，都要多得健身教練前男友，「前度佢引領我減肥，佢話我癡肥，但係又幫我減肥，又要多謝佢又好憎佢。」雖然上圍因減肥由36E縮到35D，但Bonnie唔介意，仲話對身材未滿意，想在9月25日決賽前多減10磅，所以除搵了Avin（陳偉成）幫助操練外，只吃雞胸及三文魚等蛋白質為主食物，少食澱粉質食物，「我想個pat pat翹啲，個大髀再瘦，同埋手臂，可能我個胸比較豐滿，要減到好瘦睇落去先冇咁橫。所以之前我食即食雞胸都有啲調味，嚟緊比賽前我食嘅雞胸係白烚雞胸，要更加地獄啲。」撰文：杜淑霞 攝影：葉君海、沈健程化妝：jabbiemakeup 服裝：Nami