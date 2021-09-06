﻿親口回應「限籍令」 謝霆鋒：正申請退掉加拿大籍

謝霆鋒日前作客央視旗下節目《中國電影報導》的單元《藍羽會客室》訪問，對於近日內地瘋傳將會實行「限籍令」，娛樂圈中更流傳了一份名單，本身有加拿大國籍的霆鋒榜上有名，在節目上，霆鋒主動談及這話題，他表示︰「我最近刷《怒火》的評論時，想看看大家對電影的評論，看到一些評論在問，你不是加拿大人嗎？我心裏面會『哎呀』，咯噔一下，怎麼會有這個說法呢？其實因為我是在香港出生，所以我本身就是一個中國人。」霆鋒表示看到這樣的評論，心情都會受到影響，同時又親口證實，自己正在申請退掉加拿大國籍，他希望無論透過美食、音樂、動作電影，以自己的一份心或責任感，把祖國的好東西傳播給全世界，主持人和議說就如他的歌《黃種人》一樣，霆鋒表示︰「十幾年前寫這首歌時，就希望可以把我們的精神推廣一下，推廣中國的精神。」此外，「限籍令」流傳的名單尚有劉亦菲（美國籍）、王力宏（美國籍）、趙又廷（加拿大籍）、潘瑋柏（美國籍）、李連杰（新加坡籍）等。