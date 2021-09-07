  • 2021年9月7日 星期二
  • 31º
  • 73%
熱門： 來港易上水倫常慘案滙豐旅遊建議193

日報新聞 > 娛樂

孖Ali密斟遭三度警告　馮盈盈出位答案成焦點

2021-09-07 列印
■李佳芯與陸永在搶答題鬥智。
■馮盈盈在答題時，又發揮其大膽言論。
Previous Next

　　馮盈盈在前晚的《思家大戰》中又因為豪放發言而成為焦點，當遊戲問到：「問咗100個人，同鍾意嘅人攬埋一齊，男人會有咩反應？」時，大部份答案都是「心跳加速」、「緊張到流汗」及「想錫佢」等，回答次序較後的盈盈因答案被隊友答晒，為求勝出放棄女性矜持的她硬着頭皮答：「血液集中流向身體某一處！」成功博得全場掌聲。

　　另外，當她與老友鬼鬼的李佳芯（Ali）密密斟時，被李思捷發現，在發出三次「不准傾偈唔可以提水」警告都不得要領後，思捷終決定改用數白欖「阻嚇」盈盈，結果成功令她封嘴。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd