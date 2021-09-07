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允兒李鍾碩街頭拍新劇被粉絲捕獲

2021-09-07 列印
■允兒雖只見半邊臉，但仍獲讚很漂亮。
■李鍾碩好投入，在街上高舉雙手。
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　　韓國男星李鍾碩將與少女時代成員允兒（另譯：潤娥）合演tvN新劇《Big Mouth》，令雙方的fans都十分期待。近日有網民爆料，指該劇已經開始拍攝工作，更在街頭捕獲李鍾碩與允兒的拍攝情況。雖然是網民遠距離偷拍，相片不太清楚，但亦見到早前以長髮Look拍攝時裝照的李鍾碩，已剪了一個短髮造型，在劇中扮演三流律師的他，有高舉雙手、展露賣萌笑容等鏡頭。

　　至於允兒方面，雖然只有側臉照，但身穿綠色外衣、穿牛仔褲的她，獲網民大讚很漂亮，網民都大讚二人的合作，將會是「2022年最高顏值夫妻檔」。



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