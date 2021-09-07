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Girls Aloud成員Sarah癌症離世

2021-09-07 列印
■Nadine在社交網上載Sarah大笑照片悼念。
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　　英國女子組合Girls Aloud成員Sarah Harding去年公開患上乳癌，並且癌細胞已擴散，昨日傳來死訊，其母親在社交網公佈Sarah於英國時間前日病逝，終年39歲。Sarah死訊傳出後，其隊友Nicola Roberts及Nadine Coyle都在網上貼出Sarah的相片及留言哀悼。

　　Girls Aloud共有五位成員，她們於2002年參加選秀節目《Popstars：The Rivals》勝出而出道，其後憑《The Promise》奪得英國音樂大獎的最佳歌曲。



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