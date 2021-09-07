﻿與Do姐笑談「蒲精」舊史 59歲偉仔夜生活只限食晚飯

梁朝偉近日四出為演出的Marvel新片《尚氣與十環幫傳奇》宣傳及受訪，昨日偉仔更接受電台節目主持鄭裕玲（Do姐）訪問，暢談舊史及細道拍攝《尚氣》的經歷。被Do姐指曾是「蒲精」的偉仔，近二、三十年已過着勤做運動的規律生活。梁朝偉早前接受電台節目《口水多過浪花》主持鄭裕玲（Do姐）訪問，兩人久別重逢見面擁抱笑得非常開心，Do姐在社交網上載合照及短片。Do姐在訪問中透露，原來偉仔亦愛在很早人流較少的時段到超市購物。偉仔在不用拍戲的日子約在早上6時起牀做運動後，外出買食材自製沙律餐、蕎麥麵等，他說自己「好易食物中毒」，不想因而病了影響工作，另一方面想有健康飲食，故慣會自備食物。偉仔更憶起曾試過發燒不適，但因章子怡再沒檔期而要頂硬上！曾想在36歲退休Do姐憶起偉仔以往是精力充沛的「蒲精」，收工後仍要去蒲，翌日開工又很有精力。偉仔就直言早在二、三十年前改變，「夜生活」只限食晚飯了！Do姐亦重提現年59歲偉仔曾說過要在36歲退休，他坦言初期從影很辛苦，但一路成長下，懂得輕鬆面對，近十年心境更輕鬆，故繼續演下去，又笑言熱愛做運動，5年後想做更多不同的運動項目，但就抗拒爭奪獎牌！偉仔前日則趁放假，抽空到海灘滑浪鬆一鬆，他更上載準備上岸的相片。談到到澳洲拍攝《尚氣》四個月，偉仔笑言開工沒有具體吃飯時間，因為隨時在空檔都有食物可吃，劇組亦很專業。美國開畫創票房紀錄《尚氣》在美國開畫首個周末是美國勞動節，4日票房收8,350萬美元（約6億5,130萬港元），登上票房榜首外，亦創下美國勞動節周末開畫紀錄；在港開畫4日突破1,800萬，創下9月開畫4天最高票房紀錄！該片主角劉思慕月初返回加拿大可謂衣錦還鄉，他昨日獲邀出席棒球賽任開球禮嘉賓，投球後更打後空翻晒身手！