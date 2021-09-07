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﻿火紅透視戰衣襲威尼斯 姬蒂赫遜吸引小狗埋身

2021-09-07 列印
■姬蒂和小狗玩得很開心。
■姬蒂以超性感Look亮相首映禮。
■姬蒂與導演等齊晤傳媒。
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　　第78屆威尼斯電影節正舉行得如火如荼，美國女星姬蒂赫遜昨日出席有份演出的新片《Mona Lisa and the Blood Moon》首映禮，身穿火紅中門大開超性感透視戰衣大搶風頭，該片女主角、韓星全鍾瑞缺席，令姬蒂成為全場焦點！

　　該片女導演Ana Lily Amirpour帶同愛犬與姬蒂一起亮相，姬蒂見到Ana的愛犬忍不住蹲下來與小狗玩耍，小狗亦被姬蒂吸引，竟一度撲到她身上！



　　姬蒂的新片外，法國電影《Lost Illusions》亦在當地舉行首映，俄羅斯前網球名將舒拉寶娃亦獲邀亮相紅地氈。

　　另外，尊尼特普昨日則在法國的多維爾美國電影節登場，出席他的作品《City of Lies》首映禮，該片原定於2018年推出，但因製作組人員與尊尼涉及官司，因而延遲推出。
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