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﻿周杰倫4歲仔 戴黑超Chok爆

2021-09-07 列印
■Romeo的墨鏡中反映拍攝者就是周杰倫。
■周杰倫夫婦育有一對子女。
■單文柔和陳展鵬的女兒小豬比已兩歲。
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　　周杰倫與昆凌育有6歲女兒「小周周」Hathaway及4歲兒子Romeo，夫妻不時分享一家四口生活點滴，但經常用公仔遮住子女面容或只出背影。昆凌近日就在限時動態上載Romeo的近鏡照片，可見一頭金髮的他戴上大黑超，更Chok爆伸脷擺甫士。昆凌留言笑道：「這麼小就學爸爸耍帥，對嗎？」有眼利網民就發現，Romeo的黑超反射拍攝者就是周杰倫！

　　另外，單文柔（Phoebe）與陳展鵬的兩歲女兒陳諾瑤（小豬比），已升讀幼兒預備班，容易出現情緒起伏。單文柔留言表示要用不同招數教小豬比：「經常令我Crazy，間唔中我就要上演一場好浮誇嘅戲，又要扮嬲，又要扮喊！」



圖：網上圖片
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