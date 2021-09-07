﻿余德丞自爆 曾為足球搞到分手

鋒將迪比和中場法蘭基迪莊今季撐起巴塞隆拿鋒線，在荷蘭同樣擔大旗。為了讓兩星盡展所長，重執橙軍教鞭的名帥雲加爾改用兩人球會的四三三主攻型踢法，指望在今晚世界盃歐洲區外圍賽G組榜首大戰，主場擊退土耳其升上第一位，直取讓球主客和讓一球「主勝」。 （有線601、661台周三凌晨2:45直播） 沒有了美斯，巴塞中前場倚重新加盟的迪比和法蘭基迪莊兩名荷蘭兵，他倆也不負所託，迪比三輪西甲入四球，法蘭基迪莊亦交出兩次助攻。 兩人在橙軍同樣舉足輕重，迪比在國家隊各賽事過去八場十八球士哥當中，包辦了七入球和助攻兩次；法蘭基迪莊同期全部有出場，其中七戰擔正，場均錄得一點八八次關鍵傳球和兩次過人，...

2021-09-07