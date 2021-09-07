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﻿余德丞自爆 曾為足球搞到分手

2021-09-07 列印
■余德丞指家中珍藏熱刺全隊球員簽名的球衣。
■蔡思貝未有被余德丞「扣分」。資料圖片
■小方拒再提舊愛Stephy被指「厚此薄彼」。
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　　余德丞和方力申昨日齊出席公開活動，熱愛足球的余德丞坦言：「足球緊要過女朋友！」他不諱言試過因足球跟女友分手，也試過有女友為投其所好陪他睇球賽，但睇到一半竟瞓着！他直言如女仔識足球會加分，但可惜仍未遇上。

　　問到緋聞女友蔡思貝是否喜歡足球？余德丞就口快快指她不喜歡睇波，但隨即補鑊指性格倒是夾的。問到蔡是否不喜歡足球而要扣分？他即說：「她好像喜歡籃球，也是球類呀！」



　　小方就被問到鄧麗欣（Stephy）對他及另一位前度男友態度不一，小方就此表示：「沒回應，要講的之前已講完，沒需要補充。」
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