黎諾懿難頂失場演員 陳敏之鬧爆遲到女星

陳敏之廣邀好友擔任個人頻道嘉賓受訪，最近就和認識逾廿年的黎諾懿，暢談拍劇時遇過「最嬲」的人和事！黎諾懿透露曾遇過幾位演員經常「No show」，等了兩、三個小時竟獲告知不用拍了；又試過有不會演戲的人要教他演戲！敏之亦大爆曾被某「遲到王」演員欺負，每次有她的場口，對方都遲到近1小時！敏之初時忍耐，直到有一次要由凌晨6點拍到隔天凌晨4點的通告，對方遲到並露出玩玩吓的態度，終令敏之忍不住在化妝車中大罵對方！對方亦尷尬地極速埋位，自此兩人變仇人，但多年後獲對方認錯，承諾不會再遲到1分鐘，兩人亦告冰釋前嫌。由於字幕以「她」代表遲到者，有網民猜測遲到者可能是曾與敏之傳不和的徐子珊。圖：網上圖片