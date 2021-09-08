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劇組否認因不和返澳洲 妮歌潔曼11月回港復工

2021-09-08 列印
■妮歌已返回澳洲休息。
■妮歌（紅圈示）早前在港拍劇。
■王子逸日前分享與妮歌的合照。
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　　奧斯卡影后妮歌潔曼早前由澳洲來港拍攝劇集《Expats》，期間傳出她與美籍華裔女導演王子逸出現分歧，故請假兩個月離港平復心情。王子逸日前貼出和妮歌及攝影師合照，似要粉碎不和傳聞。

　　該劇劇組昨發聲明，否認妮歌與王子逸的不和傳聞，並指妮歌返回澳洲只是想休息一下，她有其他項目要做，並非提前離港，劇組不用因而要暫停或被拖延；妮歌將會在11月回港繼續拍攝工作。圖：資料圖片



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