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香里奈急性腹膜炎留醫

2021-09-08 列印
■香里奈因病無奈要缺席代言活動。 資料圖片
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　　日本藝能界繼續被病魔纏擾！繼多位藝人先後確診新冠肺炎後，香里奈亦因病臨陣缺席公開活動！

　　37歲索模及演員香里奈，原定今日出席代言食店的宣傳活動，其事務所昨日突然發聲明，透露她因患上急性腹膜炎而要缺席。事務所指香里奈表示身體不適，她在本月1日被診斷患上急性腹膜炎，需要緊急入院接受治療，至昨日仍然留醫，所以未能出席今日的活動，但她已正在康復，並為帶來麻煩及令人擔心感到抱歉！該食肆其後表示，由於香里奈未復原，因此取消今日舉行的活動！



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