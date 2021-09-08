﻿贏官司唔安心 指陳潔玲有問題 鍾舒漫獲男友陪出入:佢知我住邊

鍾舒漫（Sherman）與陳潔玲的錢債糾紛終於完結，小額錢債審裁處裁決勝方鍾舒漫可向陳潔玲索償43,560元及訴訟費1,183元。阿Sher導演男友林灝軒（Steve）坦言有如釋重負的感覺，不過，因為經過一年嘅精神騷擾，Steve仍然好唔安心：「雖然判決後暫時冇被滋擾，但陳小姐又知阿Sher住址唔知會做啲乜，o依家我會陪住Sher出入！」鍾舒漫形容今次事件如同出街被高空擲物擊中，所以冇話錯定啱，遇到就要去處理及學習：「好感謝一班朋友喺背後支持，佢哋比我更嬲；而妹妹鍾舒祺（Sukie）幫我頂咗好多嘢」 Sherman透露跟男友曾經被陳潔玲挑撥離間搞到嗌交幾乎分手，「我同男友患難見真情了解多咗，明白大家只係想保護對方，o依家我哋更加堅韌，共同目標係結婚。」判決前夕繼續騷擾Sherman重提呢件事仍然好無奈：「2020年5月13日我向陳小姐提出拆夥及退錢，6月中佢就Block咗我，到今年7月解封後早午晚凌晨不停發短訊騷擾我哋、我妹妹及Steve 3位朋友，包括莫名其妙追討我存倉費。佢仲喺自設嘅和頭酒飯局中偷影，誣衊我同妹妹做X，收幾千蚊去陪酒飯局；另又指Steve食「軟飯」、入侵佢email，呢一年佢帶咗好多破壞畀我哋，好多證據畀外界睇到佢係乜人，亦都還我哋一個清白。佢講大話講到好投入，從『搶咪事件』、早午晚凌晨send訊息都顯示到佢係情緒不穩，如果佢真心道歉我會原諒佢，不過至今都睇唔到，喺判決前夕我仲不停收到佢轟炸訊息，而8月25號審訊時佢衝入嚟我哋休息室破口大鬧Steve『食軟飯』，當日又喺法庭上偷拍我哋，畀保安阻止。」疑暗戀Steve撩SPSherman認為成件事係陳小姐對兩人有執念，尤其係對Steve：「其實佢一早退股離場，根本同呢次金錢糾紛冇關，但佢咬住Steve唔放，鍾意點鬧就點鬧，我懷疑佢暗戀Steve，可能Steve畀唔到成功感佢，佢呢種人希望全世界成為佢裙下之臣。」忍咗好耐嘅Steve也開腔：「我識咗佢只有幾日，平安夜當日佢傳曖昧短訊flirt我，話『你知唔知咩叫好睇唔好食？』、『咁你今晚會唔會發綺夢…』。佢又試過喺食飯期間問我『有冇諗過SP？』、『冇得搞嘢真係唔得』，我一直強調自己有女朋友，而佢當時亦同o依家嘅老公謝趠汎（Victor）拍緊拖。」本想低調處理的Steve被陳小姐自編自演「drama」煩足一年：「不過，我都讚佢夠持久力嘅，我真心希望佢可以放低對我嘅執念，畢竟佢已經嫁咗人，尊重佢老公好啲！」至於陳潔玲回覆本報解釋之前不停傳短訊原因：「我希望佢可以正面回覆我，而唔係背後做啲偷雞摸狗嘅事。」採訪：方騫平 攝影：葉君海 場地：The Wave