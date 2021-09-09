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長澤獲木村封做最佳拍檔

2021-09-09 列印
■木村和長澤互笠高帽。
■長澤大讚木村令人倍感安心。
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　　木村拓哉和長澤正美前晚在東京，齊出席合演的《假面酒店》續集《假面之夜》首映禮。木村在會上大讚長澤是「最佳拍檔」，長澤則回贈高帽，指木村令人有200%的信賴及安心感！

　　此外，日媒指上月確診新冠肺炎、下月與木村合作新片的綾瀨遙，被指或會因後遺症而記不到對白。而GACKT被指日前因神經系統疾病復發一度命危，正在休養的他昨日宣佈無限期停工，主演的《飛翔吧！埼玉》續集亦要暫時停拍。圖：網上圖片



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