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莉莉出嫁：從未如此快樂

2021-09-09 列印
■莉莉和Charlie情深親吻。
■一對新人獲各方送上祝福。
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　　人氣美劇《艾蜜莉在巴黎》主角、32歲的莉莉歌蓮絲（Lily Collins）去年9月與導演Charlie McDowell訂婚，她昨日在社交網分享多幅婚照報喜，坦言「從未如此快樂」！莉莉道：「2021年9月4日，我們正式成為彼此的永遠。我永遠愛你Charlie McDowell。」莉莉亦有分享與夫婿情深親吻的相片，據指兩人是在美國的度假勝地鄧頓溫泉圓婚。

圖：網上圖片



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