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鄧鉅明盼通關拓展內地市場

2021-09-09 列印
■鄧鉅明和太太鄧宣宏雁有影皆雙。
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　　太子珠寶鐘錶集團主席及行政總裁鄧鉅明博士與太太鄧宣宏雁，昨日齊在會展出席「香港鐘錶展」開幕儀式。

　　鄧鉅明坦言，旗下公司若網頁做得好，拓展內地市場是其夢想，又大讚太太是在市場推廣及珠寶設計方面的好幫手，鄧太謙稱仍在學習，她希望疫情快點過去，早日通關。抱樂觀心態的鄧鉅明亦希望盡快通關、經濟復甦，並指香港是福地，一定會好。



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