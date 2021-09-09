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擇偶條件身高起碼1.7米鄺潔楹貪高大男仔有安全感

2021-09-09 列印
■陳戩浩坦言，未有受傳聞影響。
■鄺潔楹夾在吳子冲和陳諾忠，身高明顯有對比。
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　　無線劇集《七公主》一眾演員鄺潔楹（Judy）、吳子冲、陳戩浩及陳諾忠等，昨日以一身劍擊服出席宣傳活動。當身形嬌小的鄺潔楹，站在高大的吳子冲和陳諾忠中間拍照時，形成強烈對比。

　　前後拍過五次拖的鄺潔楹，笑言以往男友大多高過1.7米，自己喜歡高度上有反差，較有安全感。鄺潔楹傳與富二代餐廳老闆Ricky Yung拍拖年多，問到感情狀況時，她只表示：「感情同事業都開心嘅！」



　　此外，一名24歲陳姓男演員早前涉嫌與14歲女童發生性行為被捕，不少網民尋找當事人，陳戩浩就無辜成為嫌疑人之一。昨日陳戩浩表示自己只有22歲，亦已在社交網發文澄清非當事人，他說：「可能咁啱幾個都二十幾歲，澄清返無事就OK啦！都有朋友關心我，（可有被公司問話？）又無喎！本身真係無做過，所以無擔心過。」

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