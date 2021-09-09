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胡鴻鈞預告濕身引粉絲睇MV 陳展鵬否認單文柔再懷孕

2021-09-09 列印
■陳展鵬否認老婆有喜，只是有點水腫。
■胡鴻鈞與泳兒為《勁歌金曲》錄影。
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　　陳展鵬前晚為《勁歌金曲》錄影，被問到老婆單文柔最近被指發胖，是否再有喜？陳展鵬強調老婆不是有BB， 只是水腫，近排他比較忙，生小朋友也隨緣，如果有小朋友是開心事。他指老婆好少執相，因為執相網民會知道，他反而鍾意老婆天然美。

　　另外，同場的胡鴻鈞早前因拍電影瘋狂健身及節食，那段時間吃得好清淡，雖然拍完後已回復正常飲食，但少少肥膩都感覺不舒服，每日起碼要去三次廁所，這個情況已維持半個月。



　　胡鴻鈞稱目前仍保持六嚿腹肌，至於會否拍寫真？他笑言有自知之明，相信粉絲鍾意他的音樂，曾有粉絲表示想看他濕身，他承諾若《沒身份妒忌》MV點擊率超過100萬便會濕身，他強調有拖無欠，好嘢係要等。

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