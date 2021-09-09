甘比與幼女携手 創作笑臉畫作行善

華人置業集團行政總裁陳凱韻（甘比）及其三歲幼女Josie合力創作笑臉畫作，參與「童」一個笑臉慈善月曆作品徵集比賽。比賽由劉鑾雄慈善基金支持舉辦，以「SEN小朋友的快樂笑臉」為主題，邀請3至10歲兒童及家長以親子形式進行創作，繪畫出他們心目中SEN兒童的快樂笑臉，選出的11份作品將印製成月曆公開義賣，收益撥捐「協康會兒童及青年訓練基金」。甘比及Josie在創作這幅作品時，參考了她們喜歡的藝術家Jean-Michel Basquiat的風格，Josie用上愉快溫暖的色彩做背景，表達SEN小朋友內心的單純快樂；而甘比在畫中也加上她最喜愛的企鵝及奈良美智的可愛斜眼女孩，作品仍在創作中。