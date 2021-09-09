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﻿疫情帶挈 撈皮紋分析師好搵過幕前 陳嘉桓自認麻煩 難搵對象

2021-09-09 列印
無意封胸 ■雖然成為皮紋分析師，但Rose早前於《開心大綜藝之暑假玩到盡》仍晒「胸」器。
過氣緋聞 ■Rose認為跟Bocos傳緋聞只當茶餘飯後的話題，未有太介意。
減肥好難 ■Rose得閒獎勵自己食多啲，但坦言25歲後減肥較慢，幸早前可享受代言福利輕鬆修身。
難搵對象 ■Rose坦言當皮紋分析師後，發現好難搵到好夾的對象，尤其自己性格頗極端。
推廣皮紋 ■做皮紋分析師能幫助人，Rose稱較拍戲的滿足感更大，故望在港大力推廣。
鍾情哥哥 ■細細個入行的Rose較同齡成熟，故鍾情如周潤發般正能量、識享受生活又照顧人的哥哥。
迫做打女 ■入行前唔做運動的Rose機緣巧合簽約冼國林，她笑稱當初是迫住學打。
變得黐家 ■Rose自認以往勁鍾意出街、不停搵嘢玩，但疫情令她變得黐家又訓練了廚藝。
拒姊弟戀 ■Rose經常湊住同母異父細佬周圍去，她笑言已湊夠「O靚仔」，故不想照顧年輕男。
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        擁D Cup豐滿上圍兼長腿的28歲陳嘉桓（Rose），日前於TVB綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》中，跟一班女星鬥「胸」狠掀起不少話題！由16歲入行至今，Rose的花邊新聞較演藝作品更引人關注，她自認過去爛玩、唔黐家，但經過疫情長期Stay home，其心態也有所轉變。將緋聞男友黃宗澤（Bosco）降呢朋友的Rose，去年因疫情幕前工作大減，全力轉做皮紋分析師，望再創一番事業，至於感情事？單身的Rose自認性格極端，難找到一個好夾的對象，所以急唔嚟。

過埋下年生日就29+1，開始出現「初老症」的陳嘉桓，近年經歷親人和愛犬先後離世，令她決心不再浪費時間在毫無意義的事情上，「以前收工會去飲一杯Chill吓，而家都冇飲酒。年初我隻狗急病，一個月就走咗，嗰段時間做完嘢就好想快啲返去陪佢，希望所有時間畀晒佢，所以呢半年嘅轉變有啲大，亦珍惜多咗同屋企人一齊嘅時間。」早幾年仍會諗幾時結婚，但人成熟了，Rose反而想努力推廣皮紋分析， 「見身邊好多朋友舉家移民，都會諗搞掂自己先啦。（恨拍拖？）恨唔嚟。」



愛年長男

  身邊不少朋友為Rose牽紅線，她直言「夾硬去識一個人好怪」，認為兩個人要相處過才知大家的生活習慣，故寧願慢慢嚟。Rose又笑稱現時會先分析男生皮紋，擇偶會揀有正箕和弧形紋，即富同理心、隨和、顧家的才華男，最怕有螺旋、雙箕和伸長斗紋，「勁好動嘅人即係時間管理大師，我都驚好大男人、收埋唔講嘢。（怕太Social好花弗？）少少啦，如果對熟嘅朋友先咁樣，對外正正常常，我又覺得OK。（接受另一半更重視朋友？）唔得，以往我都鍾意一大班人，但而家寧願留喺屋企。」並謂不喜歡年下男，偏好成熟、識享受生活的男人，就算大10年也不介意。

繼續性感

  Rose做皮紋分析師之餘亦有教班，為她帶來穩定高收入，但她對幕前工作興趣不減，以「打女」出道的她拍過《葉問前傳》、《競雄女俠秋瑾》，「我係活在當下，如果有得入劇組拍幾個月都好玩，電影就好想拍時裝嘅打戲，因為以前都係拍古裝、民初，網劇《反黑》都唔係打好多。」問開班教授皮紋分析後，可會顧及專業形象而減少性感演出？Rose說：「唔會，我都唔太明啲人話要『封胸』、唔露，其實冇需要發一個聲明講，隨心囉，一個普通人都係睇心情揀着咩衫

㗎啦。」

撰文：黎寶倫 攝影：葉君海 場地：Aqua
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