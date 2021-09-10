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甄子丹月薪3000蚊無怨言

2021-09-10 列印
■子丹感恩演葉問系列創事業高峰。
■子丹和汪詩詩暢談拍拖交往趣事。
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　　「宇宙最強」甄子丹早前和太太汪詩詩齊接受陳魯豫訪問，子丹憶起追求愛妻時，求婚超緊張外，原來當初與詩詩彼此是不知道相差18歲！

　　子丹入行近40年，44歲演葉問創演藝事業高峰，子丹談到葉問系列的影響力時，即說：「非常非常非常感恩！」



　　子丹亦憶起曾在TVB擔任三年學員，同班同學有林家棟。當年月薪3000元，子丹坦言堅持的原因是「你既然選擇做一件事，你必須要把它做好」。

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