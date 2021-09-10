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祖兒抱轉圈 阿Sa搞到暈

2021-09-10 列印
■祖兒與阿Sa老友鬼鬼。
■祖兒和阿Sa玩得很開心。
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　　身在內地工作的容祖兒與蔡卓妍（阿Sa），日前在街上童心大發玩人肉氹氹轉，祖兒抱起阿Sa原地轉10個圈，並拍成短片放在社交網與眾同樂！祖兒從片中說：「嘔喇佢！」阿Sa似不支道：「我好暈呀！」然後站不穩如醉酒，要祖兒扶住。阿Sa其後發文似未暈完笑言「暈都頭埋」！



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