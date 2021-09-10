黎諾懿多病痛否認「財多身子弱」

黎諾懿和陳曉華等藝人，前晚齊錄影節目《醫醫，我不想再病了》。黎諾懿笑稱有尿酸、血壓及胃痛等問題，年初更發現十二指腸潰瘍，令他更注重健康，但否認是「財多身子弱」！十二指腸潰瘍就令他有大半年沒飲酒，問到是否戒酒？他笑說：「不會，沒有人生樂趣了，會淺嚐，以前鍾意飲到斷片，都是和鄭伊健飲，他太好酒量了我只見他醉過一次！」而曾當護士的陳曉華則透露，早前減肥致甚疲累，回復正常飲食才知是減肥方法所致！