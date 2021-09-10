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李麗珍謝君豪爭配角獎 ﻿林家棟﻿﻿問鼎亞洲影帝﻿

2021-09-10 列印
■林家棟感謝《智齒》導演鄭保瑞。
■李麗珍稱不忘從影初心。
■謝君豪獲提名感榮幸。
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　　第15屆亞洲電影大獎大會昨公佈各獎入圍名單，林家棟憑《智齒》代表香港問鼎亞洲影帝寶座，而謝君豪和李麗珍則憑《濁水漂流》獲提名男、女配角獎。圖：電影劇照





　　亞洲電影大獎學院昨公佈第十五屆亞洲電影大獎將於10月8日於韓國釜山國際電影節舉行，並會在網上直播，評審主席為名導李滄東。

　　林家棟憑鄭保瑞執導暗黑暴力題材作品《智齒》，獲提名角逐影帝寶座，該片共獲四項提名。林家棟欣聞喜訊即感謝鄭保瑞及台前幕後，而家棟的勁敵則有役所廣司、劉亞仁、張譯和莫子儀。謝君豪和李麗珍則同樣憑《濁水漂流》，分別獲提名角逐配角獎。珍妹表示：「上次獲認同已是20年前，期間工作或人生碰碰跌跌，但對演藝事業始終不忘初心！」謝君豪則說：「真的很高興，能代表香港獲提名非常榮幸。」

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