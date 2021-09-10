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岑麗香疫境抽空學拍片剪片

2021-09-10 列印
■香香暢談護膚心得和湊仔趣事。
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　　兩子之母岑麗香昨日以短裙Look現身公開活動時透露，她的扮靚心得只是每月抽兩個小時做按摩，平日在家則會勤護膚。

　　香香說：「最近很多時間留家調理身體及照顧小朋友，因此趁機學拍片和剪片，記錄兩位小朋友生活點滴。疫情下親友無法來港，看到這些片會好開心。小朋友有好多笑料、好得意，有次讓Jacob飲果汁沙冰，豈料他用來敷面！」原來有樣學樣，學媽咪「扮靚」！



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