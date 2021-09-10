四子女媽咪謝裕鈴出戰《造星IV》 低調入圍指揮家葉詠詩囡囡羅洛家

早前《全民造星IV》公佈96強入圍名單，除了有不少熟識面孔，其實仲有不少特別背景參賽者，好似21號謝裕鈴（Ling），她不但是參賽者中年紀最大，已39歲的她更是兩子兩女之母，而且囝囝都是小演員；而9號羅洛家（Carmina）報稱是模特兒，其實出身音樂世家，母親是著名指揮家葉詠詩。 採訪：杜杜 攝影：沈健程（葉巧琳及張進翹訪問）今屆《造星IV》首次全女班，花多眼亂，暫時焦點除有「翻叮」的方方（80號方芷欣）、子涓（16號夏子涓）、Christine（90號鄭嘉欣）及阿Bee（85號蘇家欣）外；再有「家屬組」193細妹96號郭嘉盈、余香凝細妹10號余潔滢及歐陽巧瑩細妹51號歐陽巧霖；仲有跟導師許廷鏗一齊參加過《超級巨星》的84號趙展彤。Mischa和Manson力撐不過有料之人又點止咁少，年紀最大39歲、21號謝裕鈴（Ling）身兼演員、歌手、舞蹈員及模特兒，幕前工作相當活躍，原來她仲要照顧兩子兩女，據知阿Ling大女亦已成年。呢位媽媽參賽者不但自己繼續追夢，連第二仔11歲吳卓霖（Charli）亦好有表演天份，早前「風車草劇團」音樂劇《攣攣成人禮》亦有份飾演「Jason」一角。由於阿Ling入行已一段日子，跟不少圈中人熟絡，得知她參選《造星IV》紛紛大力支持，好似《造星III》的Mischa（葉巧琳）及Manson（張進翹）。Mischa說：「佢係好值得大家欣賞嘅Artist，因為佢對音樂嘅熱誠從來冇熄滅過。（Manson：對演戲嘅熱誠亦都燒到「陷陷」聲。）佢又識演戲又識唱歌又識跳舞，又瘦又做到Model，嘩！簡直有晒所有嘢。（Manson：無限量支持佢！）」至於9號羅洛家（Carmina），本身在美國「The Savannah College of Art and Design」修讀時裝設計，畢業後返港做模特兒，但她其實出身音樂世家，母親是著名指揮家、前香港小交響樂團音樂總監葉詠詩，外祖父是音樂教育家兼香港兒童合唱團創辦人葉惠康，姨母葉羨詩是音樂實踐中心創辦人，而姨姨葉亦詩是歌劇練唱指導。葉詠詩接受訪問曾表示 Carmina性格反叛，可能從事設計工作比學音樂更合適。