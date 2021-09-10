陳曉華（Hera）最近在話題劇《七公主》雖然出場僅數集，飾演的「胡映雪」被強姦後更跳樓自殺，在結局周只以幻覺形式回歸，仍贏盡網民讚賞。回想去年首部演出劇集《迷網》被狂踩戲屎，她坦言當時曾變喊包，但現在亦未敢太開心，不過曾搵彭秀慧等導師惡補演戲的她，愈來愈識享受投入角色。撰文：杜淑霞 攝影：葉君海 場地：The AIR (The ONE)Hera 獲網民讚是顏值高的鬼外，又大讚她演技大躍進：「真係脫胎換骨，啲戲好自然、又到肉、表情又準，唔會誇張」、「做戲好咗」、「期待佢繼續進步」、「佢同馮盈盈都好大驚喜，證明付出咗努力」。 對於外界好評，她未敢自滿，「好開心，自己驚喜比較多，未播出之前都有睇過嗰場法庭戲，我覺得啱啱好合格，冇大家講得咁好，大家對我好大鼓勵。法庭戲做得咁順都要多謝監製同導演，因係連續三日去拍，情感上投入容易啲，同埋佢哋指示超清晰，好容易跟住去做。」相對於去年《迷網》推出時的負評，今次反應天壤之別，Hera反而慶幸曾經歷低潮，「我以前好怕事，就係不停有呢啲評語令我要面對同解決，而唔係避開，去行一啲安全嘅路，一定要諗用咩方法處理，究竟係睇完唔開心，定係睇完諗辦法解決等大家改觀，我最後選擇諗辦法解決，咁就令我廿幾年生活模式變咗。」不過她坦言面對負評爆喊後，都要花一段時間才能積極面對，「佢哋話嘅嘢全部都要解決，譬如演技唔好、唔夠自然、或者講嘢太快。演完《七公主》我就演《異搜店》，之後休息嗰段時間，我搵咗兩個老師去學戲，希望可以快啲見到成效，不過比起以前拍戲係冇咁緊張，容易投入好多。」學戲後，Hera不諱言對演戲信心大增，現在不但識享受投入角色，更想挑戲反差極大角色，「特別係啲冇乜接觸過嘅角色或者性格，我會更加享受。之前我演角色係比較斯文，女仔啲，想試吓做多啲運動、男仔頭或者打女，奸角都想試吓，總之同自己反差大啲角色都想試。」