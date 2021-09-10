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網上瘋傳戴腳鐐睇醫生 吳亦凡被捕後疑首曝光

2021-09-10 列印
■有網民將犯人背影與吳亦凡比對，相似度九成。
■吳亦凡被逮捕後，仍未有進一步消息。
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　　加拿大籍內地藝人吳亦凡，早前因涉嫌強姦罪，被北京市朝陽區人民檢察院批准逮捕，目前還柙朝陽區看守所。

　　昨日，網上流傳疑似吳亦凡到醫院求診的片段，只見該男子戴上了頭套，穿着灰橙色上衣以及白褲，腳穿拖鞋並鎖上腳鐐，在兩名警員押解下現身。雖然片段只影到背部，但網民就偵探上身，指該男子由身高、肩寬，甚至行走與站立姿勢，都覺得與吳亦凡極為相似。



　　其次，男子現身的醫院，正是位於北京朝陽區的北京地壇醫院，是一所以皮膚科及性傳播疾病為主的醫院，與吳亦凡被還柙的北京朝陽區看守所屬同一區域；如這男子果真是吳亦凡的話，這就是他被捕後的首次曝光。圖：網上圖片

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