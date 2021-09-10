﻿9-18開戰 林作預兩分鐘狂轟提早收工 鍾培生兩Round搞掂 : 一定打傷佢

全城矚目的《培生擂台：無敵盃We Are Champs 2021》下周六（18日）舉行，擁3年拳擊經驗的百億富三代鍾培生（Derek），將迎戰僅學拳半年的林作，不過Derek絕無輕敵，仲聲稱操得比以前勤力，脂肪激減兼爆晒肌的他表示：「照鏡都有自信！」因要對得住買飛的觀眾，Derek稱會100%落力打，深信兩Round就KO林作，更揚言：「一定會打傷佢！」對於Derek的言論，林作笑言未驚過，還大Derek「一Round兩分鐘內」KO對方，更拋下一句：「佢自己小心啦！」雖讚林作半年來用心備戰有好大進步，但鍾培生亦自信表示對方唔係佢Level：「相信到時都KO佢，但我完全唔會放水。（驚打傷佢？）一定會打傷佢，最驚佢太快頂唔順啫。如果實力超級懸殊咪同佢玩多陣囉，但佢畀個very good fight我，我就由頭爆到落尾。（覺得佢捱到幾耐？）保守估計early third round，預計係late second round。」未上擂台，二人已不停打牙骹戰，討厭林作的Derek直指對方是「小人」，除不尊重人又成日遲大到，近日仲好多小動作意圖影響他，「9月18號我會一次過畀番晒佢，十倍奉還！」對此，林作回覆本報自稱身形大隻好多，預告一開波上前猛攻，估計兩分鐘完事，「我諗住一Round兩分鐘內KO佢，口依家準備就緒㗎喇，唔太放佢在眼內囉，諗住兩分鐘幾個重拳轟落去，早啲收工，佢自己小心啦到時，我都會盡力！」香港有好多網絡垃圾言行大膽的Derek由拳擊水平、家境到性事均遭網民狙擊，他不諱言由細到大都多Haters，但冇放喺心，「香港有班網絡垃圾從來唔肯𠄘認其他人嘅成功或過得好好，當然媒體又有扭曲呢件事，令人誤解，最緊要係我有一班好Supportive嘅支持者，點解要花時間去諗人點諗啫？有時間不如聽吓支持者嘅意見啦！」自稱冇自信的Derek凡事追求完美，做事未達標便會感到自責，問到有何不足？他坦認太好勝、不懂與人相處及遷就人，回想16歲入讀南加州大學，18歲炒期貨賺了200萬美金（約1,500萬港幣），「嗰時目中無人到爆，唔尊重父母、同學，好乞人憎，但有好多酒肉朋友。」避開只識溝女是非人直至踏入社會後，Derek才發現自己是井底之蛙，「呢幾年做嘢食過唔少屎，最大苦頭係14年同ideal未婚妻分手，令我學識尊重、包容、感恩，係我畢生一課。（佢講乜點醒你？）佢好低調，唔講喇。」現時揀朋友，他表示會跟一些「一齊進步、工作上幫到手」的人交心，只識「飲酒食飯溝女講是非」的人則盡量避開，那麼可介意女伴為錢埋身？Derek有另一番見解：「錢係其中一個優點嚟，佢靚又係咪淨係得呢個條件呢？我覺得自己除咗經濟上Affordable，仲有好多其他優點，例如我好勤力、意志力好強同有承擔。」並坦認恨結婚生仔，遇到適合對象便做老襯。撰文：黎寶倫 攝影：葉君海場地：Harlan's (The ONE)