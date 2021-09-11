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馬神鮑姐期待楊明齊谷劇 唐詩詠婚紗着到厭唔恨嫁

2021-09-11 列印
■唐詩詠以性感婚紗Look上陣宣傳新劇。
■馬德鐘笑言沒做任何事都會令鮑姐大笑！
■楊明早前獲女友莊思明陪同到法院。
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　　唐詩詠、「馬神」馬德鐘和鮑起靜等，昨日齊出席合作新劇《我家無難事》宣傳活動，同劇演員楊明涉酒駕案將於下月續審，未有亮相，鮑姐、詩詠和馬德鐘均表掛住及擔心他！鮑姐希望有機會「一家人」齊宣傳，私下亦經常食飯。　　昨以婚紗Look登場的詩詠笑言，着婚紗已着到無感覺，「連結婚的癮都沒有了，以前對婚禮會有幻想，遇到適合的人，細節都不重要。」鮑姐在該劇最難忘的場面都是與馬德鐘同場，每每見到他就忍不住笑，又爆連芭蕾舞都難不到他！詩詠就懷疑這就是他的個性，「冇理由可以咁自然，我都不習慣要適應！」問到追求者有幽默感是否加分？詩詠笑說：「引到我笑會加分，但唔使似馬德鐘咁瘋狂，我笑點低，原來鮑姐笑點最低！」





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