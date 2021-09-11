馬神鮑姐期待楊明齊谷劇 唐詩詠婚紗着到厭唔恨嫁
海關檢65萬元假貨拘四人 網售冒牌月餅假防偽碼圖亂真
中秋節將至，不少市民都會買月餅應節，但小心假貨。海關上月底起打擊網上售賣冒牌月餅的侵權活動，檢獲一百一十四盒冒牌月餅，涉及半島酒店、美心及Louis Vuitton（LV）的月餅，以及逾二千件其他懷疑...
2021-09-11
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兩巨頭自二月來首次通話 習拜就中美關係進行坦誠交流
中美關係有進展，兩位領導人自二月以來首次通話。內媒報道，中國國家主席習近平周五（十日）上午應約與美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的有關問題進行了坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通和交流。路透社指，一...
2021-09-11
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商業航班恢復 從喀布爾機場再起飛
美國宣佈完成從阿富汗撤軍後一周多，第一班商業航班本周四獲准從喀布爾機場起飛，同日晚上有客機由卡塔爾首都多哈出發平安飛抵喀布爾機場。預計第二班機將於周五出發，撤走更多外國僑民。 消息人士透露，周四獲塔利...
2021-09-11
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THE HOLBORN示範單位全面睇
恒地旗下的鰂魚涌新盤THE HOLBORN周內極速開放示範單位兼開價，首批共88伙，包括開放式及一房戶，折實平均呎價28888元，折實價595.866萬元入場，最快月內推售。 恒基物業代理營業（二）部...
2021-09-11
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科網股急彈 恒指重上二萬六
中美元首相隔七個月再度對話推升港股，加上科網股回穩，恒指周五彈近500點，並重上二萬六關。報道指，國家主席習近平周五應約與美國總統拜登通電話，就中美關係和雙方關心的問題進行坦誠、深入、廣泛的戰略性溝通...
2021-09-11
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四大承諾獻紅魔 C朗回歸騷
C朗拿度隆重登場！今晚英超焦點曼聯主場迎擊紐卡素，這名重返紅魔的葡萄牙射手周五正式簽約的同時，還作出四大承諾，包括今仗正選披甲、為曼聯重奪聯賽冠軍、培養新一代紅魔和踢到四十歲，故今晚勢續當喜鵲剋星，在奧脫福第二次地標戰率隊大勝，直取讓球主客和讓兩球「主勝」。（Now621台今晚10:00直播） 相隔十八年後，C朗今晚勢再次於奧脫福球場上演紅魔地標戰。他周五動筆簽訂兩年合約的同時，立下四大承諾，以證自己的鬥心多年不變。 首先，C朗矢言力爭今晚正選上陣：「我已經給蘇斯克查施加壓力。」其次，他直言要帶領曼聯重奪失落八年的英超錦標：「我曾為紅魔贏過不少獎盃，今次回家亦是劍指...
2021-09-11
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【女神結婚了】Netflix 劇集Emily in Paris女主角Lily Collins宣布結婚！三套你唔可以錯過女神主演嘅電影/劇集
因演出Netflix 劇集《Emily in Paris 》女主角而為人熟悉的Lily Collins今早於instagram大曬三張緍紗相，表示於9月4日與導演男友Charlie McDowell結...
2021-09-08
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全港至索馬評員 「巨乳鄧紫棋」Mangie 想做女版姜濤
去年憑ViuTV《鬼同你上位》彈出的「巨乳鄧紫棋」Mangie（羅曼菲），今年再靠拍攝ERROR《我們不Chok》MV令人留意，27歲的Mangie話呢一年努力向多方面發展，不但早前參與香港開電視《齊...
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好好過日子——偶爾小故障
大廈更換設備，通知停水停電四個小時，頓時如臨大敵，把家中可以盛水的容器都存上水，以備不時之需。電就沒辦法，電梯一停，上下便得走樓梯，停車場也漆黑一片，好在手機有燈，像上帝一樣，要有光，就有光了。 現代生活便是這樣，水電至關重要，平時唾手可得，依賴得不以為然，也從不去想萬一。直到有一天水電都不來了，才知道幸福不是必然。只是忘了從前時常斷水停電的日子是怎麼過的。好日子過久了，記性總是差一點。 停電這天有大公司正在宣佈「打疫苗送大禮」的大抽獎中獎名單，電視台直播抽獎實況，想必去做了登記參加抽獎的人，有不少守在電視機前看熱鬧，等着看人中獎，心中也存倖倖之想，說不定一個身份證號碼叫出...
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馬場浮世繪——蘇兆輝被罰停賽十五日
前英國冠軍騎師蘇兆輝（圖）今年演出平平，上周四在希鐸馬場策騎Island Brave贏馬時，疑因違反用鞭條例，被罰停賽兩日，但由於今次是他六個月內第五次觸犯該條例，英國馬會紀律小組因此特別召開聆訊。蘇...
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