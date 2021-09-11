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重演阿梅張國榮《胭脂扣》 王丹妮劉俊謙獲讚勁神似

2021-09-11 列印
■王丹妮和劉俊謙分別扮演阿梅及張國榮。
■阿梅和張國榮合演的《胭脂扣》是經典港產愛情電影。
■古天樂飾演阿梅的好友Eddie。
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　　王丹妮（Louise）在新片《梅艷芳》中飾演一代歌后梅艷芳，古天樂演她的好友Eddie、廖子妤演其姊梅愛芳、劉俊謙則扮演張國榮，電影公司公開的海報中，可見王丹妮和劉俊謙有重演阿梅和張國榮的經典電影《胭脂扣》戲碼，兩人更獲不少網民大讚十分神似！

　　《梅艷芳》劇組開拍前安排部份演員拜祭阿梅，該片導演梁樂民表示：「我們要告訴梅姐，即將要開拍她的傳記電影，我們挑選王丹妮，是對梅姐的一份尊重。」另外，對於有機會飾演梅愛芳，廖子妤透露這個角色得來不易，更是她入行以來作最多試鏡準備的一次，由於和電影公司有保密協議，廖子妤當時只知自己將在片中飾演梅愛芳。





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