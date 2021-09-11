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10個月大小糯米太得意 ﻿Robynn﻿﻿難平衡湊B與工作﻿

2021-09-11 列印
■Robynn在佗B時已錄好《尚有》這歌，就是怕自己掛住湊B不想再唱歌。
■既然工作跟湊B難以取捨，Robynn決定兩者都要。
■由於《尚有一堆理由顯出我優秀》是Robynn首支廣東歌，她笑指自己是最年長新人。
■Robynn今次MV除了自己演出，也邀請了《口罩小姐》「三小辣」羅佩芝及馮顯藝演出。
■Robynn為《尚有》MV親自執導，跟另一導演Sam研究拍攝。
■已有20多磅的小糯米肥嘟嘟勁得意，Robynn唔捨得離開都好正常。
■Robynn不時會唱兒歌給小糯米聽，囡囡會聽到手舞足蹈。
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　　葉晴晴（Robynn）離開Robynn & Kendy獨立發展後，去年佗住BB下先後推出3首英文歌，最近趁住B女Naomi（乳名小糯米）10個月大，Robynn推出單飛後首支廣東歌《尚有一堆理由顯出我優秀》，既為重新出發的自己、也為大家打氣。不過她笑指要兼顧工作和湊B好難取捨，因小糯米太得意，她不想錯過任何一刻，所以暫時都學習緊平衡兩方面。

撰文：杜淑霞 攝影：葉君海



髮型：[email protected] 場地：@tuvehote

　　去年Robynn在疫情下加上佗住BB，先後推出3首英文歌《Lost Forever》、《Fifth of May》及《Little Love》，原來《尚有》在她佗B期間已錄好，「錄呢隻歌時都驚自己，會唔會生完之後成個心態所有嘢轉晒，唔想再出嚟分享自己音樂呢？我偏偏喺就嚟生得時錄好咗呢首歌，去提醒自己如果生完後唔去plan佢嘅MV或者宣傳，係對唔住隻歌，咁樣自己谷番自己走番出嚟。」

以新人重新出發

　　今次新歌《尚有》Robynn繼續親自作曲，搵來陳耀森填詞及蘇道哲編曲及監製，兩位製作人先了解她創作時心態再配合，「嗰時經歷緊好多轉捩點，離開唱片公司，離開組合嘅角色，有好多舊有包袱，但都可以從新開始。我同填詞嘅森仔講想歌詞直白啲，令到觀眾好快代入，好快有個出發點聽呢隻歌，過去呢年大家都係經歷緊好多轉捩點，好多嘢突然之間唔同晒，點樣掉低晒以前所有唔開心，好似一個新嘅人繼續行，呢首歌唔係離開公司變咗個人嘅意義，而係同時間我係一個媽媽，要繼續去信仲有一個夢想，尚有好多埋由去繼續行。」

　　Robynn坦言小糯米出生後，心思都放在她身上，要平衡工作不容易，「見到佢個心就融晒，覺得冇嘢比佢重要。今日化完妝都唔想出嚟，頭嗰半年我真係圍繞住佢生活，唔記得自己schedule，淨係記住佢幾點食奶瞓晏覺，帶佢去游水會唔記得除自己面層衫就跳入泳池，加上我個性又比較懵，哈哈！我盡量唔會連續兩日做嘢，每日最重要moment係夜晚佢沖完涼，去餵奶o氹佢瞓覺。」

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