撰文：杜淑霞 攝影：葉君海
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去年Robynn在疫情下加上佗住BB，先後推出3首英文歌《Lost Forever》、《Fifth of May》及《Little Love》，原來《尚有》在她佗B期間已錄好，「錄呢隻歌時都驚自己，會唔會生完之後成個心態所有嘢轉晒，唔想再出嚟分享自己音樂呢？我偏偏喺就嚟生得時錄好咗呢首歌，去提醒自己如果生完後唔去plan佢嘅MV或者宣傳，係對唔住隻歌，咁樣自己谷番自己走番出嚟。」
以新人重新出發
今次新歌《尚有》Robynn繼續親自作曲，搵來陳耀森填詞及蘇道哲編曲及監製，兩位製作人先了解她創作時心態再配合，「嗰時經歷緊好多轉捩點，離開唱片公司，離開組合嘅角色，有好多舊有包袱，但都可以從新開始。我同填詞嘅森仔講想歌詞直白啲，令到觀眾好快代入，好快有個出發點聽呢隻歌，過去呢年大家都係經歷緊好多轉捩點，好多嘢突然之間唔同晒，點樣掉低晒以前所有唔開心，好似一個新嘅人繼續行，呢首歌唔係離開公司變咗個人嘅意義，而係同時間我係一個媽媽，要繼續去信仲有一個夢想，尚有好多埋由去繼續行。」
Robynn坦言小糯米出生後，心思都放在她身上，要平衡工作不容易，「見到佢個心就融晒，覺得冇嘢比佢重要。今日化完妝都唔想出嚟，頭嗰半年我真係圍繞住佢生活，唔記得自己schedule，淨係記住佢幾點食奶瞓晏覺，帶佢去游水會唔記得除自己面層衫就跳入泳池，加上我個性又比較懵，哈哈！我盡量唔會連續兩日做嘢，每日最重要moment係夜晚佢沖完涼，去餵奶o氹佢瞓覺。」