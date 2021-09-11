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Anson Lo鼓勵學生努力讀書

2021-09-11 列印
■Anson Lo感謝熱情粉絲捧場。
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　　Anson Lo（盧瀚霆、AL）昨日出席公開活動，吸引大批粉絲捧場。面露疲態的他透露前一晚通宵拍攝MV，試過最長的工作時間是70小時！

　　談到日前分享以他為題材的英文科功課紙，令部份家長不滿偶像風氣滲透校園。AL指功課紙是母親轉發，他覺得隸屬的MIRROR已融入大家心中，陪住大家成長。至於演出同性戀題材劇集《大叔的愛》，被指令家長擔心應響求學階段的青少年會對兩性關係產生疑惑，AL表示日後會透過作品發放正能量，影響學生努力讀書，不要放棄學業！



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