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淺水灣閒逛被捕獲 Sammi安仔拍拖玩貓

2021-09-11 列印
■Sammi和安仔欣然和貓貓合照。
■Sammi與貓貓四目交投！
■安仔早前到寶島拍劇。
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　　許志安和黃心穎前年4月爆出「安心偷食事件」後，黃心穎形象盡毀，星途仍翻身無望，早前則被拍得與Rubberband成員泥鯭（黎萬宏）齊放狗。

　　事發後認錯及獲太太Sammi（鄭秀文）原諒的安仔，經深刻反省後已「復出」幕前，今年4月到台灣拍攝劇集《接招吧！製作人》，承諾會洗心革面的他日前就被網友發現與Sammi到淺水灣恩愛拍拖。



　　一向鍾意小動物的安仔和Sammi，當日齊現身淺水灣，期間遇上途人抱住貓貓，Sammi主動走上前和貓貓玩，Sammi戴住Cap帽和口罩包到冚，但仍被認出要求拍照留念，她和安仔亦大方同框影相，網友其後將照片在網上分享，並留言道「第一次遇到明星」！

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