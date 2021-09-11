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吳卓羲Tag菊梓喬疑洩「蜜」

2021-09-11 列印
■吳卓羲在本月初踏入42歲。
■菊梓喬亦未有就被Tag表態。
■吳卓羲突然「Tag菊」耐人尋味。
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　　現年42歲的吳卓羲（Ron）在昨日凌晨4時04分突然在微博出post，但只Tag了34歲的菊梓喬（Hana）沒任何留言，隨即引起不少網民談論，紛估計他和Hana是否蜜運中！

　　有網民期待他們有好消息宣佈，留言「等官宣，真的就祝福」、「半夜不睡覺，艾特（@）一個女藝人，這是官宣的節奏咩」，有網民則笑指「你這是官宣了還是又被搶了手機」！有些網民就憶起，Ron在11年曾被舊愛張馨予用其帳號發放牀照，但他和Hana在截稿前未有就「Tag菊」事件解畫。



圖：網上及資料圖片

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