全港至索馬評員 「巨乳鄧紫棋」Mangie 想做女版姜濤

去年憑ViuTV《鬼同你上位》彈出的「巨乳鄧紫棋」Mangie（羅曼菲），今年再靠拍攝ERROR《我們不Chok》MV令人留意，27歲的Mangie話呢一年努力向多方面發展，不但早前參與香港開電視《齊齊講奧運》，又keep住在有線18台主持評馬節目《齊齊講貼士》及《我要做大戶》，只因她除了想做女版姜濤可以全方位發展，而且人氣勁旺，有fans送巨型廣告，最想似偶像周迅一樣有機會拍戲，演技被認同。 撰文：杜淑霞 攝影：葉君海Mangie這年主力做賽馬評論員，雖然她唔肯定有冇多了大叔fans，但新工作令她好有滿足感，仲間中買馬有斬獲，「以前睇隻馬名或者號碼lucky唔lucky，但o依家會專業啲，睇隻馬檔位或者跑開啲咩路程，了解多啲資訊，就會易啲估邊隻馬贏，最叻一次我用4百幾蚊贏咗3萬幾蚊，我自己研究㗎！有人跟我買贏咗都好有成功感，我有心水都會畀一兩隻貼士朋友，佢哋贏到我會叫佢哋捐番啲錢去做善事。」恨似周迅有戲演除了靠「彩數」，Mangie強項當然是「胸湧」身材，最近在ERROR《我們不Chok》MV繼續靠32E巨胸搶盡風頭，不過她解釋並非專登露出5吋事業線出位，「導演叫我求其揀件衫，佢話要着一啲夜蒲嘅感覺嘅衫，嗰件我唔知啱唔啱，但去到發覺其他人唔係咁着，但我又冇帶其他衫，咪唯有繼續咁樣着。」講到保錡親自搵，但只收車馬費演出，Mangie完全唔介意，「有時演出唔係為咗酬勞，我更加享受我可以參與到，令到大家可以見多我一面。我好欣賞佢哋（ERROR），今次係保錡叫我去拍，《鬼同你上位》已經同佢哋合作過一次，佢哋真係好搞笑，拍MV時候真係覺得佢哋好Charm，尤其係肥仔跳舞時嘅自信，我真係要好好向佢學習。」Mangie參與不同演出，就是希望成為全方位藝人，好似姜濤一樣得到fans追捧，「我想做女版姜濤，我都好想有fans送好大個billbroad畀我，佢之前肥，變瘦咗就多人鍾意，我都要學佢嗰份毅力。（佢減肥日食一個蘋果喎？）我都得㗎！如果個蘋果大啲嘅話，哈哈！我都想做一個全方位藝人，所以先至咁努力做咁多唔同嘅嘗試，激發自己潛能出嚟，我自己掂㗎！細個歌唱比賽都有拎過獎。（唔參加《造星IV》？）《造星》競爭太大，自己練習多啲先。（27歲怕唔怕時間冇多？）年紀大啲我就會有啲成熟味道，而家連阿儀（落選亞姐薛影儀）37歲都可以，我而家對前途好有憧憬，沒有不可能嘅事。」不過Mangie最想好似偶像周迅，「佢有氣質之餘，做戲真係好好睇，我好鍾意睇《撒嬌女人最好命》，可惜冇人發掘我演戲呢一面，我都好想試吓，我想將我樂觀搞笑嘅正能量加入演出度，令大家都可以感受我嘅樂觀同快樂。」