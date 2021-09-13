迪馬雷格雷去季在李斯特城被投閒置散，轉會德甲利華古遜又未能適應當地生活，這名翼鋒一度失去對足球的熱誠，但他今夏轉投愛華頓後得到領隊賓尼迪斯重用，重拾自信和比賽熱情。此子今晚英超勢再做主角，領軍主場擊敗般尼，支持主勝。 （Now621台周二凌晨3:00直播） 迪馬雷格雷上季經歷慘淡一季後，今夏轉投拖肥糖即遇上伯樂，就是愛華頓教頭賓尼迪斯。後者在開季三輪聯賽讓他正選披甲，攻入兩球之餘，還有一次助攻，此子表示肥賓的訓練風格與自己一拍即合，迅即交出出色表現並重拾自信：「我對賓尼迪斯的戰術，訓練內容、及溝通方式都十分認同，他也教曉我不少進攻上的細節，令我取得了進步。」 格雷亦和新攻...

2021-09-13