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Mischa（暱稱Mi）寫《怪物》時，已想好有兩個版本，更請來波多野裕介一次過將歌曲兩個版本編寫得充滿電影感，但覺得《心獸(怪物Version)》要多把人聲，於是就想到搵Manson合作，「我覺得佢好適合，佢把聲音好多變化，佢係演開戲，我想要嗰種電影感效果，佢係絕對會能夠駕馭到。」兩人雖然在《造星III》都是A組，但未試過小組合作，原來並不熟絡，Mischa說：「除咗畢業禮個演出，真係傾偈都冇，只係食飯飄過，但係今次出到嚟效果都幾好呀！」Manson形容獲Mischa時是𦧲飯應應承，「我聽完demo覺得好好聽，好有電影感，真係世界觀嘅一首歌，好想參與，跟住先至有MV呢件事發生。」
Mischa和Manson坦言直到錄音都依然生疏，開始熟絡是拍MV時連踩20多個鐘對足一日才稍為熟識，要真正了解要到合作《攣攣成人禮》，Manson說：「我哋由學歌到排戲，好似經歷好多小關卡，我同Mi都係第一次做舞台劇，過程裏面我有啲嘢好轉牛角尖，Mi就好似一個幫我抒解諗唔通嘅姐姐咁，係咪嬲咗！哈哈！（Mi：係㗎！我同佢講，如果聽你唱live好似播碟咁，而唔係睇個感情，樣樣嘢都係咁完美時，你係咪一個人呢？！我會咁樣拉番佢出嚟。）」兩人不排除再有其他合作機會。
講到跟「媽媽」梁祖堯合作，兩人坦言繼續有得着，Mi說：「仍然喺佢身上學好多嘢，我諗佢（Manson）喺身上學更多，因為佢掙扎過，佢角色揣摩比較難。」 Manson說：「我喺揣摩角色時有好多掙扎，好似收得好埋嘅心獸同埋怪物咁，令到戲劇上太過乖，變相個角色唔有趣，『媽媽』同我傾偈畀咗好多方法我去嘗試，令我明白用方法做就得。」