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「吳Tag菊」否認拍拖　吳若希：未來沒人知

2021-09-13 列印
■吳若希自爆，忙到未為愛女準備好上學用品。
■李丞責和太太劉倩婷拍拖亮相。
■雨僑笑言「拋夫棄女」赴會。
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　　吳若希（Jinny）、雨僑、李丞責和太太劉倩婷等，前晚均有出席一公開活動。Jinny透露，到場前先陪一對子女食飯，再極速化妝趕至，又自爆早前拍劇忙到「甩轆」，經常令大女返學「帶漏嘢」！Jinny亦有留意吳卓羲Tag菊梓喬鬧出疑似戀情，雖然吳卓羲隔日才澄清是誤會否認緋聞，但Jinny認為雙方可以做朋友，「未來的事沒人知」！

　　雨僑則透露囡囡已1歲，笑言囡囡與工人姐姐相處融洽，故放心「拋夫棄女」出席活動。她又呷醋道：「囡囡是先叫爸爸叫足半年，近日才開始識叫媽媽，冇天理！」



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