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設計演畫共融腕錶　張達明捐酬金行善

2021-09-13 列印
■張達明和沈慧林合作愉快。
■崔碧珈透露為三角琴而遷居。
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　　張達明與萬希泉創辦人沈慧林，昨日齊出席聯乘推出的「演畫共融」腕錶活動，崔碧珈、唐貝詩和蔡頌恩等亦有捧場。

　　張達明透露這次是首次設計腕錶，他花了4個月設計，甚有紀念價值，酬金將撥捐兒童癌病基金幫助有需要的人。他擬先買10隻送給好友，其中一個送予醫好他、讓他能再度走路的醫生。張達明又透露，最近血壓高需服藥，暫不能跑步，期待稍後再跑出佳績。



　　崔碧珈有三個月沒出席公開活動，她透露為能擺放迷你三角琴，早前搬新屋。她說沒有為男友彈唱情歌，只有自彈自唱自己聽！

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