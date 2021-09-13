  • 2021年9月13日 星期一
  • 31º
  • 74%
熱門： 袁國勇犁庭掃穴張國榮魏駿傑選委

日報新聞 > 娛樂

反擊姜濤拍睡相得手　毛姐：瞓着都係靚仔

2021-09-13 列印
■毛姐親證姜濤沒有瞓到流口水。
■姜濤早前偷拍毛姐瞓覺樣。
Previous Next

　　MIRROR成員姜濤最近拍攝彭秀慧執導新片《K風暴》，與影后毛舜筠演母子。「百厭姜」姜濤早前公開毛姐在片場熟睡的片段，毛姐得知被整蠱後揚言會反擊！

　　毛姐前晚在社交平台上載姜濤坐在沙發小休的片段，姜濤攬實咕o臣，用手托半邊面，似甚疲累。毛姐留言道：「休息真的很重要。」又hashtag「終於等到」、「冇流口水已經好叻」、「冇瞓到反白眼」和「瞓着都仲係靚仔」！眾多姜濤的粉絲就湧到毛姐的社交平台睇偶像「姜睡圖」，又大呼「謝謝毛姐派福利」！圖：



網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd