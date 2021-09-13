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《七公主》結局玩BBQ　林夏薇秘操「馬甲線」

2021-09-13 列印
■林夏薇分享結局中的晒「馬甲線」造型。
■徐榮等齊齊BBQ玩自嘲。
■七位公主以型爆造型登場。
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　　林夏薇、黃翠如、高海寧、江嘉敏、陳瀅、鄺潔楹及丁子朗主演的劇集《七公主》前晚大結局，當中出現徐榮、陸永和林韋辰等「例牌式結局」BBQ畫面，還有自嘲式對白「點解無啦啦燒嘢食嘅？」七位公主隨即以型爆造型登場，向眾男演員開槍！

　　七位公主先後在社交網上載造型照，林夏薇留言道：「大結局送個馬甲線。」她曾透露為短短數秒鏡頭，花了兩星期操出吸睛「馬甲線」，每晚回家都要操練最少一小時，務求以最佳狀態在大結局登場！江嘉敏則透露，妝容化了兩個幾鐘！丁子朗就希望彩蛋造型不會嚇親觀眾！



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