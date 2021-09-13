陳聖瑜關楓馨倒灶 宋宛穎大熱奪冠 梁凱晴邵初分膺亞季軍

《2021香港小姐競選決賽》昨晚圓滿結束，經過多輪比賽，最終由宋宛穎大熱奪后冠，而亞軍及季軍則分別是梁凱晴及邵初，而最上鏡小姐就爆冷由楊培琳奪得；而邵初更同時獲友誼小姐。港姐12強佳麗首先穿上星空女皇造型，與《聲夢傳奇》學員姚焯菲踏上古文明風格舞台演出序幕，簡單自我介紹後換上戰士服進行快問快答，佳麗們互爆「妝前妝後最大分別佳麗」、「最難相處佳麗」及「最想淘汰的兩人」。一眾佳麗又換上白色女神晚裝，與《聲夢傳奇》學員炎明熹、鍾柔美、何晉樂、冼靖峰、詹天文、黃奕斌聯袂演唱。然後在泳裝環節，佳麗以比堅尼出場，盡現美好身段，並率先淘汰四位佳麗。2號陳懿德、3號陳聖瑜、4號關楓馨、8號宋宛穎、10號楊培琳、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴，順利以八強姿態進入泳裝問答環節。王嘉慧對答環節出色今年大會設計由佳麗自問自答，13號王嘉慧問到用甚麼傢俬形容自己，她答用梳化，因給人感覺舒服。當司儀鄭裕玲問到會用摺凳來形容誰？王嘉慧指司儀錢嘉樂武功高強，而摺凳更是十大武器之一，錢嘉樂也讚她答得好。「歌神」張學友相隔20年再為港姐決賽擔任表演嘉賓，在綵排時獲高層曾志偉到場打氣。學友獨唱三首經典金曲《春風秋雨》、《李香蘭》、《愛是永恆》，再跟李幸倪（Gin Lee）合唱新歌《日出時讓街燈安睡》，龐大舞台製作更有煙花效果，突顯歌神地位。其後，當司儀表示揭曉「2021最上鏡小姐」，並準備請上屆最上鏡小姐謝嘉怡上台頒獎，惟因安排不果，要突然臨陣改流程，改為公佈五強佳麗。4號關楓馨、8號宋宛穎、13號王嘉慧、14號邵初、15號梁凱晴晉級爭三甲，大熱陳聖瑜則五強不入。宋宛穎自認靠跳舞攞分最終由出身自選美世家的宋宛穎封后，梁凱晴與邵初分膺亞、季軍，邵初更兼獲友誼小姐，而最上鏡小姐由楊培琳奪得。出爐港姐冠軍宋宛穎賽後受訪，稱對自己當選感驚喜，問答環節並非最佳表現，強項跳舞反而拉返分數，亦十分感謝觀眾支持，婆婆有來打氣但媽媽沒到場，估不到自己多年後有機會承傳選美世家，以為入到五強已做到本份，已超額完成。三甲不入的大熱關楓馨自覺表現已很好，輸在口才少少窒，對賽果心服口服，讚冠軍宋宛穎各方面都好，相信爸爸關禮傑會為她驕傲。在節目前的紅地氈，上屆港姐三甲謝嘉怡、陳楨怡及郭柏妍性感盛裝出席，對於卸任在即，謝嘉怡慨歎感覺就像昨日，綵排時也替一眾佳麗緊張，這一年最大得着是變成熟。而若隱若現的馮盈盈解釋早前與方力申飯聚是為胡定欣慶生，大家是普通朋友，被取笑也不尷尬，更落閘指二人沒可能，享受現時單身的開心狀態。