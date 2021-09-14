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與《尚氣》演員戲外好老友偉仔獲讚是真正的傳奇

2021-09-14 列印
■偉仔獲「Razor Fist」Florian大讚是真正的傳奇。
■偉仔夾在劉思慕（左）和Destin中間，扁晒嘴。
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　　為宣傳漫威電影《尚氣與十環幫傳奇》，近期頻頻更新社交網的梁朝偉，昨日公開與「尚氣」劉思慕、飾演他手下Razor Fist男星Florian Munteanu及導演Destin Daniel Cretton合照！照片中偉仔表情十分豐富，又扁嘴、又皺眉！

　　Florian亦分享跟偉仔的合照，當中偉仔在超大隻的Florian面前即變小鳥依人，投入對方懷抱，又作狀揮拳打他，十分搞笑。Florian留言：「在我們的傑出演員聚會，我和傳奇的梁朝偉在一起。他鏡頭前後都是真正的傳奇。」



　　此外，《尚氣》上映第二周，繼續蟬聯北美票房冠軍，本周再進帳3,580萬美元（約2.77億港元），累積北美票房達1.46億美元（約11.4億港元），暫成本年度最高票房第四位。

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