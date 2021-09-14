  • 2021年9月14日 星期二
  • 29º
  • 82%
熱門： 墮樓石牆花鄧炳強姜濤港姐

日報新聞 > 娛樂

男友送巨型鑽戒求婚　Britney興奮爆粗

2021-09-14 列印
■Britney獲男友送巨鑽求婚，開心得爆粗。
■Britney大晒巨型鑽戒公開訂婚。
Previous Next

　　美國歌手Britney Spears的健身教練男友Sam Asghari上周六在社交網限時動態，公開鑽石求婚戒指的照片，後來他解釋帳戶被黑客入侵，已火速刪相，並提到戒指照片被改圖。昨日Britney宣佈跟Sam訂婚，她公開短片，當中見她在左手無名指戴上巨型鑽戒，並不斷擺甫士晒巨鑽，表現得相當開心，更爆粗留言︰「我不能夠相信！」Sam經理人表示他周日在女方家中向Britney求婚，戒指刻有「Lioness」（母獅）一字。

　　今年6月Britney曾大爆父親Jamie禁止她結婚和生育，而上周Jamie已正式入稟申請辭任女兒的監護人，「重獲自由」的Britney，即獲男友求婚。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
California Rainbow & Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd