陳豪請飲咖啡收買人心 龔嘉欣破格演鬚根豬肉佬

陳豪與龔嘉欣為新劇《四十二章經》試造型，談到獲台前幕後票選為「最Nice藝人」，陳豪笑言請多些人飲咖啡就達到成果，又指大家是他的「白老鼠」；身旁的龔嘉欣大讚他細心，在橫店拍劇半夜在冷巷炒咖啡豆，這一票沒人贏到他。龔嘉欣今次挑戰扮豬肉佬，還要黐鬚根，天生神力斬豬肉，更專程上堂學，練到手起繭。另外，《東張西望》主持潘梓鋒早前涉與鄒兆霆爆爭女糾紛後被捕，事發後首現身的鄒兆霆可見左眉骨有疤，他稱已痊瘉，問到縫幾多針則稱嚴重失憶記不起，但否認爭女，指案中證人吳紫韻只是同事；問可有被公司「照肺」，鄒兆霆只謂公司有關心他。